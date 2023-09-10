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В Краснодаре загорелся склад в Западном трамвайном депо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelsya-sklad-v-zapadnom-tramvajnom-depo
В Краснодаре загорелся склад в Западном трамвайном депо
Фото пресс-службы Правительства РФ

Сообщение о возгорании в Западном трамвайном депо на улице Славянской поступило в экстренные службы 10 сентября в 11:38.

Прибыв на место в 11:46, пожарные установили, что горит складское помещение. Огонь охватил 10 кв. м. В 11:54 возгорание локализовали на площади 15 кв. м, а в 12:05 пожар полностью ликвидировали.

К тушению пожара привлекались 21 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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