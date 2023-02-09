В Краснодаре загорелся мусор на улице Дзержинского. Видео

Возгорание произошло днем 9 февраля возле здания на улице Дзержинского, 125/8 между Стахановской и Тургенева.

Очевидец снял пожар на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что из заброшенного общежития идет сильный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на Дзержинского загорелся мусор на площади 30 кв. м. Возгорание уже ликвидировали.

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