В Краснодаре загорелся мусор на улице Дзержинского. Видео
Происшествия
09.02.2023 17:14
Возгорание произошло днем 9 февраля возле здания на улице Дзержинского, 125/8 между Стахановской и Тургенева.
Очевидец снял пожар на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что из заброшенного общежития идет сильный дым.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на Дзержинского загорелся мусор на площади 30 кв. м. Возгорание уже ликвидировали.
Читайте также: пассажирский автобус загорелся в Горячем Ключе. Возгорание автобуса с пассажирами произошло на улице Ярославского 7 февраля около 10:50. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
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