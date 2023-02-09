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В Краснодаре загорелся мусор на улице Дзержинского. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelsya-musor-na-ulitse-dzerzhinskogo-video
Видео t.me/tipichkras

Возгорание произошло днем 9 февраля возле здания на улице Дзержинского, 125/8 между Стахановской и Тургенева.

Очевидец снял пожар на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что из заброшенного общежития идет сильный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на Дзержинского загорелся мусор на площади 30 кв. м. Возгорание уже ликвидировали.

Читайте также: пассажирский автобус загорелся в Горячем Ключе. Возгорание автобуса с пассажирами произошло на улице Ярославского 7 февраля около 10:50. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

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