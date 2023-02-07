Пассажирский автобус загорелся в Горячем Ключе

Возгорание автобуса с пассажирами произошло на улице Ярославского 7 февраля около 10:50. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах, снятых из проезжающей машины, виден автобус, передняя часть которого объята пламенем. По словам свидетелей, пассажирам и водителю удалось выбраться из горящего автобуса.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 10:57. На место незамедлительно отправились два пожарно-спасательных автомобиля и восемь человек личного состава МЧС России.

Прибыв в 11:00, спасатели установили, что горит маршрутный автобус. Огонь охватил 10 кв. м. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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