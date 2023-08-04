В Краснодаре загорелся частный дом на площади 170 кв. метров

Сообщение о возгорании частного дома на улице Скорняжной поступило в МЧС 4 августа в 8:36.

На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что произошло возгорание в одноэтажном здании. В 9:00 огонь локализовали на площади 170 кв. м.

Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 18 человек личного состава 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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