В Краснодаре загорелся частный дом на площади 170 кв. метров
Происшествия
04.08.2023 10:20
Сообщение о возгорании частного дома на улице Скорняжной поступило в МЧС 4 августа в 8:36.
На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что произошло возгорание в одноэтажном здании. В 9:00 огонь локализовали на площади 170 кв. м.
Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 18 человек личного состава 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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