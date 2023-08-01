В Краснодаре произошел пожар в жилом доме площадью 280 кв. метров
Происшествия
01.08.2023 11:40
Сообщение о возгорании дома на улице Октябрьской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 1 августа в 10:02.
Первые пожарные подразделения прибыли на место и установили, что загорелся двухэтажный жилой дом. В 10:25 огонь локализовали, в 11:16 — полностью потушили. Площадь пожара составила 280 кв. м.
На месте работали 27 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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