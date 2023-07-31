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В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 70 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-pozhara-iz-mnogoetazhki-evakuirovali-70-chelovek-2
В Краснодаре во время пожара из многоэтажки эвакуировали 70 человек
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Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом дома на улице Атарбекова поступило в МЧС 31 июля в 13:07.

На место прибыли пожарные расчеты. Установили, что загорелись вещи на балконе одной из одной из квартир.

В 13:18 пожар локализовали, в 13:29 — полностью потушили. Его площадь составила 15 кв. м. Из дома эвакуировали 70 жильцов. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 20 человек и 8 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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