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Торговые павильоны сгорели ночью в Хостинском районе Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/torgovye-pavilony-sgoreli-nochyu-v-hostinskom-rajone-sochi
Торговые павильоны сгорели ночью в Хостинском районе Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на улице 20-й Горнострелковой дивизии поступило спасателям 30 июля около 02:00. 

Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Пожар удалось полностью потушить за 45 минут, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, пламя успело охватить два торговых павильона и зацепило две припаркованные машины.

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