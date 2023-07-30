Торговые павильоны сгорели ночью в Хостинском районе Сочи

Сообщение о пожаре на улице 20-й Горнострелковой дивизии поступило спасателям 30 июля около 02:00.

Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Пожар удалось полностью потушить за 45 минут, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, пламя успело охватить два торговых павильона и зацепило две припаркованные машины.

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