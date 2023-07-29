Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Анапе ночью на Пионерском проспекте вспыхнул пожар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-nochyu-na-pionerskom-prospekte-vspyhnul-pozhar
В Анапе ночью на Пионерском проспекте вспыхнул пожар
Фото из соцсетей

Сообщение о возгорании поступило пожарным 29 июля в 02:59.

По прибытии первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит большая хозпостройка. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар на Пионерском проспекте тушили почти полтора часа. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщают очевидцы, из-за пожара в хозпостройке Пионерский проспект ночью был перекрыт. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

Читайте также: более семи часов тушили возникший из-за короткого замыкания пожар на складе винзавода под Темрюком.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях