В Анапе ночью на Пионерском проспекте вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании поступило пожарным 29 июля в 02:59.

По прибытии первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит большая хозпостройка. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожар на Пионерском проспекте тушили почти полтора часа. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщают очевидцы, из-за пожара в хозпостройке Пионерский проспект ночью был перекрыт. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

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