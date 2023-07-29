В Анапе ночью на Пионерском проспекте вспыхнул пожар
Происшествия
29.07.2023 08:56
Сообщение о возгорании поступило пожарным 29 июля в 02:59.
По прибытии первые пожарно-спасательные подразделения установили, что горит большая хозпостройка. Площадь возгорания составила 100 кв. м.
Пожар на Пионерском проспекте тушили почти полтора часа. Погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 17 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщают очевидцы, из-за пожара в хозпостройке Пионерский проспект ночью был перекрыт. Причину возгорания еще предстоит выяснить.
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