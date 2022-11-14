В Краснодаре загорелось здание на пересечении улиц Северной и Березанской
Происшествия
14.11.2022 08:28
Инцидент произошел 13 ноября около 16:10. Сообщается, что горел дом внутри квартала.
Пожарные оперативно выехали на место возгорания, огонь быстро потушили, он не смог перекинуться на соседние строения. На месте также работали полиция, спасатели и медики. Пострадавших нет.
Читайте также: в Сочи сгорели хозпостройка и припаркованные рядом машины.
Популярные новости
- В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября