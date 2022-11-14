В Краснодаре загорелось здание на пересечении улиц Северной и Березанской

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел 13 ноября около 16:10. Сообщается, что горел дом внутри квартала.

Пожарные оперативно выехали на место возгорания, огонь быстро потушили, он не смог перекинуться на соседние строения. На месте также работали полиция, спасатели и медики. Пострадавших нет.

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