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В Краснодаре загорелось здание на пересечении улиц Северной и Березанской

Происшествия
14.11.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelos-zdanie-na-peresechenii-ulits-severnoj-i-berezanskoj
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел 13 ноября около 16:10. Сообщается, что горел дом внутри квартала.

Пожарные оперативно выехали на место возгорания, огонь быстро потушили, он не смог перекинуться на соседние строения. На месте также работали полиция, спасатели и медики. Пострадавших нет.

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