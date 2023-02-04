Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре загорелись вещи на балконе многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelis-veshhi-na-balkone-mnogoetazhki
В Краснодаре загорелись вещи на балконе многоэтажки
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на Бульваре Платановом поступило в МЧС 4 февраля в 17:47.

На место прибыли пожарные расчеты. Установлено, что на балконе загорелись вещи на площади 7 кв. м. В 17:57 пожар локализовали, в 18:03 пожар полностью потушили.

На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в центре Сочи загорелось одноэтажное здание, огонь уничтожил 80 кв. м.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях