В Краснодаре загорелись вещи на балконе многоэтажки
Происшествия
04.02.2023 20:23
Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на Бульваре Платановом поступило в МЧС 4 февраля в 17:47.
На место прибыли пожарные расчеты. Установлено, что на балконе загорелись вещи на площади 7 кв. м. В 17:57 пожар локализовали, в 18:03 пожар полностью потушили.
На месте работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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