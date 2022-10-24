В Краснодаре загорелись поддоны возле склада «Ленты» на Восточном обходе
Происшествия
24.10.2022 08:15
Сообщение о пожаре на улице Бершанской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 23 октября в 18:30.
На вызов прибыли 18 спасателей и 5 спецмашин. Выяснилось, что горят поддоны рядом со складами. Огонь ликвидировали менее, чем за час. В 19:20 было объявлено о полной ликвидации горения на площади 50 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сейчас выясняются причины пожара.
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