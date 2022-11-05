В Краснодаре загорелся магазин рядом с пекарней на улице Нахимова
Происшествия
05.11.2022 11:46
Сообщение о пожаре на улице Нахимова поступило в МЧС 5 ноября в 10:55.
Пожарные подразделения в 11:02 прибыли на место и установили, что горит одноэтажное здание площадью 170 кв. м. В 11:45 возгорание локализовали.
К тушению привлекли 30 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщают очевидцы, загорелась павильоны с магазинами и пекарней возле дороги. По словам местных жителей, они горят уже не впервые.
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