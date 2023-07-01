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В Краснодаре загорелась крыша частного дома, огонь охватил 150 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelas-krysha-chastnogo-doma-ogon-ohvatil-150-kv-metrov
В Краснодаре загорелась крыша частного дома, огонь охватил 150 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар произошел вечером 1 июля на улице Тургенева 77/1. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден охваченная огнем крыша двухэтажного здания, на первом этаже которого находится магазин автозапчастей.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:36. Пожарные прибыли на место в 18:41. Они установили, что горит кровля здания на площади 150 кв. м. В 19:19 возгорание локализовали на той же площади.

Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на соседние здания. В 19:45 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

И-за пожара на пересечении улиц Тургенева и Рылеева в обоих направлениях стоят троллейбусы № 2, № 6, № 13, № 14, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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