Молния ударила в двухэтажный частный дом в Краснодаре, загорелась кровля

Сообщение о пожаре на улице Мостовой поступило в МЧС 30 июня в 18:00.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что в двухэтажном жилом частном доме кровля загорелась на площади 150 кв. метров из-за удара молнии. Возгорание локализовали в 19:11, открытое горение ликвидировали в 19:22. При пожаре никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

На месте работают 29 человек и 6 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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