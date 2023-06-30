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Молния ударила в двухэтажный частный дом в Краснодаре, загорелась кровля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/molniya-udarila-v-dvuhetazhnyj-chastnyj-dom-v-krasnodare-zagorelas-krovlya
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Сообщение о пожаре на улице Мостовой поступило в МЧС 30 июня в 18:00.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что в двухэтажном жилом частном доме кровля загорелась на площади 150 кв. метров из-за удара молнии. Возгорание локализовали в 19:11, открытое горение ликвидировали в 19:22. При пожаре никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

На месте работают 29 человек и 6 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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