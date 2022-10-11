В Краснодаре задержанному в СИЗО пытались передать телефоны в булках хлеба
Происшествия
11.10.2022 14:48
Запрещенные предметы в передаче для обвиняемого обнаружили и изъяли в СИЗО-1 в районе улицы Воронежской.
При досмотре передачи задержанному выяснилось, что ему пытались незаконно направить четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним. Устройства связи спрятали ухищренным способом — внутри булок хлеба, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.
За передачу запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. За это нарушение грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей.
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