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В Краснодаре задержанному в СИЗО пытались передать телефоны в булках хлеба

Происшествия
11.10.2022 14:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhannomu-v-sizo-pytalis-peredat-telefony-v-bulkah-hleba
В Краснодаре задержанному в СИЗО пытались передать телефоны в булках хлеба
Фото пресс-службы УФСИН по Краснодарскому краю.

Запрещенные предметы в передаче для обвиняемого обнаружили и изъяли в СИЗО-1 в районе улицы Воронежской.

При досмотре передачи задержанному выяснилось, что ему пытались незаконно направить четыре мобильных телефона и зарядные устройства к ним. Устройства связи спрятали ухищренным способом — внутри булок хлеба, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

За передачу запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность. За это нарушение грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

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