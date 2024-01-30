В Краснодаре задержали жительницу Абинска, подделывающую документы

В результате проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска и краевого УФСБ России пресекли противоправную деятельность 34-летней женщины, подозреваемой в изготовлении поддельных документов.

Конверт с поддельной справкой о временной нетрудоспособности студента вуза женщина передала курьеру в магазине на улице Тургенева. Курьера задержали с поличным — предположительно, о намерениях женщины он не знал. Мужчина должен был встретиться с заказчиком, передать конверт со справкой и получить за это 1,2 тыс. рублей.

В ходе розыска подозреваемую задержали по месту жительства на улице Дзержинского краевого центра. Ее доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

«В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности задержанной. Предположительно, женщина в течение нескольких месяцев могла реализовать третьим лицам несколько десятков фиктивных справок», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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