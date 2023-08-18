В Краснодаре водитель «крузака» размахивал липовым удостоверением сотрудника МВД

В Краснодаре на улице Красной полицейские остановили автомобиль Toyota Land Cruiser без госномеров, за рулем которого был 27-летний житель Дагестана.

Водитель нарушил правила тонировки, а также установил на внедорожник спецсигнал. При проверке документов мужчина предъявил инспекторам удостоверение сотрудника правоохранительных органов, которое вызвало сомнение в подлинности. Полицейские изъяли документ и направили на исследование.

В отношении нарушителя составили административные протоколы. Материалы направлены в суд.

Также в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о подделке документов, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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