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В Краснодаре задержали трех парней, готовивших диверсию на железной дороге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-treh-parnej-gotovivshih-diversiyu-na-zheleznoj-doroge
Видео «Россия 24»

Оперативники установили, что 19-летний парень вместе с друзьями по заданию спецслужб Украины попытался пустить под откос поезд.

Для этого он поджег релейный шкаф, переключающий светофор и регулирующий стрелки железнодорожных путей.

Злоумышленника задержали на одной из улиц Краснодара. В момент задержания у него был пистолет. Двоих его друзей, с которыми он готовил диверсию, уже также задержали.

Выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб вышли на молодого человека через интернет и прислали ему подробную инструкцию для совершения преступления. За проведение диверсии на железнодорожных путях ему пообещали 10 тыс. рублей, сообщает «Россия 24».

Читайте также: в Краснодаре за шпионаж в пользу СБУ задержали агента под псевдонимом Арчи. Он установил контакт с представителями СБУ, получал задания и за деньги незаконно получал и передавал за границу данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

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