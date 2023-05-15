В Краснодаре задержали трех парней, готовивших диверсию на железной дороге

Оперативники установили, что 19-летний парень вместе с друзьями по заданию спецслужб Украины попытался пустить под откос поезд.

Для этого он поджег релейный шкаф, переключающий светофор и регулирующий стрелки железнодорожных путей.

Злоумышленника задержали на одной из улиц Краснодара. В момент задержания у него был пистолет. Двоих его друзей, с которыми он готовил диверсию, уже также задержали.

Выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб вышли на молодого человека через интернет и прислали ему подробную инструкцию для совершения преступления. За проведение диверсии на железнодорожных путях ему пообещали 10 тыс. рублей, сообщает «Россия 24».

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