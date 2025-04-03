В Краснодаре задержали школьника, рисовавшего свастику на окне автобуса

Оперативники уголовного розыска вместе с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних установили личность молодого человека, нарисовавшего нацистский символ на запотевшем стекле автобуса.

В отделе полиции 14-летний местный житель рассказал, что у него не было умысла на совершение противоправных действий — он якобы хотел изобразить солярный славянский символ. Подросток выразил сожаления о случившемся и заверил стражей порядка, что больше так делать не будет.

Поскольку нарушителю еще нет 18 лет, собранные в его отношении административные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о его постановке на профилактический учет, сообщает УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция Краснодара искала школьников, нарисовавших свастику на стекле в автобусе. Об инциденте, который произошел в автобусе № 20, рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, трое подростков ехали со стороны поселка Плодородного, рисовали нацистскую символику на стекле и фотографировались на ее фоне. Требование пассажиров стереть запрещенный символ со стекла подростки игнорировали.