В Краснодаре задержали «серого мусорщика», сжигавшего отходы со строек в полях

Жители поселка Индустриального заметили, что кто-то систематически выбрасывает строительный мусор в поля и поджигает его.

Они сообщили об этом в Муниципальный центр управления Краснодара. К ситуации подключились правоохранители.

«Оказалось, что там уже давно орудует любитель легких денег, так называемый «серый мусорщик». Вчера его поймали», — говорится в сообщении МЦУ.

Выяснилось, что 36-летний житель Белореченска перевозил строительный мусор на грузовом автомобиле в поля на окраине Индустриального, не имея на это необходимого разрешения. Мужчина систематически получал доход за вывоз строительного мусора, но не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

«В отношении гражданина были составлены два административных протокола, предусматривающих наложение штрафа до 4,5 тыс. рублей. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку до решения суда», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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