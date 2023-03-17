В Краснодаре задержали семейную пару, избившую девочек в пункте Wildberries
Нападение на девочек произошло вечером 11 марта в пункте выдачи заказов на улице Рахманинова в Музыкальном микрорайоне.
По версии следствия, в тот день 34-летняя женщина и ее 35-летний сожитель после употребления алкогольных напитков зашли в пункт Wildberries. Там женщина из-за незначительного повода набросилась на школьниц 13 и 14 лет. Она продолжила их бить на улице уже вместе с сожителем.
Правоохранители установили личности и задержали нападавших. На семейную пару завели уголовное дело о хулиганстве. Во время допросов они признали свои вину в преступлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Мужчину заключили под стражу. Женщину отпустили домой, так как у нее есть грудной ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате нападения в пункте Wildberries девочки получили телесные повреждения: ссадины, ушибы и синяки.
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