В Краснодаре задержали семейную пару, избившую девочек в пункте Wildberries

Нападение на девочек произошло вечером 11 марта в пункте выдачи заказов на улице Рахманинова в Музыкальном микрорайоне.

По версии следствия, в тот день 34-летняя женщина и ее 35-летний сожитель после употребления алкогольных напитков зашли в пункт Wildberries. Там женщина из-за незначительного повода набросилась на школьниц 13 и 14 лет. Она продолжила их бить на улице уже вместе с сожителем.

Правоохранители установили личности и задержали нападавших. На семейную пару завели уголовное дело о хулиганстве. Во время допросов они признали свои вину в преступлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Мужчину заключили под стражу. Женщину отпустили домой, так как у нее есть грудной ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате нападения в пункте Wildberries девочки получили телесные повреждения: ссадины, ушибы и синяки.