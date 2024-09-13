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В Краснодаре задержали ростовчанина, избившего девушку во дворе дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-rostovchanina-izbivshego-devushku-vo-dvore-doma
В Краснодаре задержали ростовчанина, избившего девушку во дворе дома
Фото t.me/chpkrasnodara

Мужчину задержали по месту жительства в краевой столице в результате розыска, а также благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Злоумышленником оказался 28-летний житель Ростова-на-Дону, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за оскорбления представителей власти и умышленные уничтожения или повреждения имущества. В момент задержания мужчина находился в федеральном розыске за совершение другого тяжкого преступления в соседнем регионе.

При разбирательстве правоохранители выяснили, что ростовчанин ночью в продуктовом магазине поссорился со своей сожительницей, оскорблял и бил ее. За пострадавшую заступилась другая посетительница магазина — агрессор переключился на нее и несколько раз ударил в голову.

Для установления степени причиненного вреда здоровью пострадавшей назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Изначально она и вторая участница инцидента не смогли объяснить причины произошедшего, потому что были пьяны, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт, переросший в потасовку, произошел ночью 11 сентября возле многоквартирного дома на улице Красных Партизан. Ссору возле круглосуточного магазина заметили местные жители. По их словам, мужчина напал на девушку и избивал ее до тех пор, пока не приехала полиция.

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