В Краснодаре мужчина избил девушку за отказ познакомиться

Конфликт, переросший в потасовку, произошел ночью 11 сентября возле многоквартирного дома на улице Красных Партизан.

Ссору возле круглосуточного магазина заметили местные жители. По их словам, мужчина напал на девушку и избивал ее до тех пор, пока не приехала полиция.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что неизвестный пытался познакомиться с девушкой, но получил отказ. На этой почве возник конфликт, который и перерос в драку.

Проводится доследственная проверка, по окончании которой дадут правовую оценку действиям нарушителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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