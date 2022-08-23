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В Краснодаре задержали рецидивиста, промышлявшего кражами из машин

Происшествия
23.08.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-retsidivista-pomyshlyavshego-krazhami-iz-mashin
В Краснодаре задержали рецидивиста, промышлявшего кражами из машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее судимого 20-летнего жителя Каневского района, подозреваемого в серии краж, задержали в Краснодаре.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал машину во дворе дома,а когда вернулся, обнаружил, что из салона пропала сумка с деньгами.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель станицы Новоминской Каневского района. Его задержали на одной из улиц краевого центра.

Следствие установило, что парень забрал деньги через незапертую дверь. Он потратил их по своему усмотрению.

Злоумышленник также оказался причастен к аналогичным кражам на улицах 60-летия Победы, Светлой, Лазарева и 4 Кореновский проезд. Общая сумма ущерба 9 пострадавшим составила более 400 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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