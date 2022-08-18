В Краснодаре поймали серийного автомобильного вора, открывавшего машины отверткой

В Краснодаре поймали серийного автомобильного вора, открывавшего машины отверткой

Подозреваемого в серии краж задержали сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции.

В полицию поступил несколько похожих сообщений от жителей СНТ «Первенец Кубани» и Западного Обхода о кражах из автомобилей. Личность подозреваемого установили, им оказался 30-летний гражданин, которого задержали в съемной квартире в проезде Репина. Злоумышленник с помощью отвертки повреждал оконные уплотнители, разбивал стекла пассажирских дверей и таким образом проникал в машины.

Злоумышленник также оказался причастен к кражам из автомобилей на улицах Заполярной, Калинина, Атарбекова и Воровского. Кроме того, подозреваемый похитил украшения из ювелирной мастерской на улице Красных Партизан. Общая сумма ущерба 17 пострадавшим составила более 500 тыс. рублей. Часть украденного изъяли и после расследования вернут владельцам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 5 лет колонии.

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