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В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми

Происшествия
20.09.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-podozritelnogo-migranta-nablyudavshego-za-detmi
В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми
Фото t.me/chp_krd

Иностранец регулярно наблюдал за детьми на игровых площадках в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Местные жители сообщили в соцсетях, что мужчина преследовал малолетних детей. На замечания окружающих реагировал агрессивно.

Подозрительного мигранта заметили снова вечером 19 сентября во дворе многоэтажки на Героев-Разведчиков, 12/1. Мужчины вызвали полицию и около двух часов удерживали иностранца на площадке до приезда правоохранителей.

«Указанный гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Его действиям дадут правовую оценку», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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