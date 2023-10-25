В Краснодаре задержали подозреваемого в поджоге элитной иномарки в Крыму

В Феодосии в апреле 31-летний житель Новопокровского района поджег автомобиль BMW-X7 стоимостью более 5 млн рублей. Злоумышленник несколько месяцев скрывался на Кубани.

Поджигателя иномарки задержали краснодарские оперативники. Против него возбудили уголовное дело.

«Задержали 31-летнего жителя станицы Новопокровской. Мужчина находился в федеральном розыске за поджог элитной иномарки, принадлежащей крупной торговой компании Феодосии. Оперативники обнаружили его в Краснодаре, где он скрывался от следственных органов, проживая на съемной квартире в доме по улице Московской. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

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