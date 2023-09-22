За поджог отделения банка будут судить 61-летнюю жительницу Анапы

Преступление произошло в марте этого года в Анапе. В сентябре материалы уголовного дела о покушение на умышленный поджог направили в суд.

По данным следствия, 61-летняя женщина разлила бензин на полу в отделении банка, подожгла его и попыталась сбежать. Сотрудники банка сразу же потушили огонь и задержали злоумышленницу.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснили, что поджог женщина совершила по указанию мошенников, представившихся сотрудниками банка. В им отношении уголовное дело расследуют отдельно.

Расследование завершили, материалы дела с утвержденным Анапской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направили в Анапский городской суд. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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