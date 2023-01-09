В Краснодаре задержали парня, наносившего граффити на торговый павильон
Происшествия
09.01.2023 11:48
Молодой человек решил «украсить» стену торговой точки на перекрестке улиц Коммунаров и Гоголя, не обратив внимания на то, что рядом установлены камеры видеонаблюдения.
Специалисты заметили незаконные действия уличного художника и сообщили об этом в полицию. На место оперативно прибыл наряд сотрудников МВД. Они задержали нарушителя.
Сотрудники полиции регулярно ведут работу по пресечению незаконного нанесения граффити в краевой столице. Сотрудники наружных служб ориентированы на проверку подозрительных лиц. Это позволяет находить нарушителей и проводить с ними профилактическую работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре задержали парней, собиравшихся нарисовать граффити на историческом здании. Молодые люди планировали «украсить» стену здания на улице Красной, 92 (на углу с улицей им. Горького) 17 декабря около 2:00.
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