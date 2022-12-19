В Краснодаре задержали парней, собиравшихся нарисовать граффити на историческом здании
Молодые люди планировали «украсить» стену здания на улице Красной, 92 (на углу с улицей им. Горького) 17 декабря около 2:00.
Сотрудники ЕДДС заметили граффитистов через камеры видеонаблюдения и сообщили о них в МВД. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали нарушителей. Их привлекут к законной ответственности.
В полиции рассказали, что в краевой столице активно продолжают борьбу с незаконным граффити. Нарушения пресекают благодаря работе нарядов, мониторинга соцсетей и СМИ, а также информации, поступающей от ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
На улице Красной, 92 находится здание, относящееся к памятникам истории и культуры. В начале XX века в нем располагался обувной магазин Иллариона Котлярова.
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