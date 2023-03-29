В Краснодаре задержали парня, который из баллончика нанес рекламу наркотиков на трансформаторную будку

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Харьковской в Краснодаре.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание парня, который при виде патрульного автомобиля занервничал и попытался скрыться. В ходе беседы парень путал слова и постоянно прятал руки, на которых были следы черной краски.

Выяснилось, что молодой человек несколькими минутами при помощи баллончика нанес надпись на стену трансформаторной подстанции. Его проверили по базе данных. Оказалось, что 22-летнего подозреваемого почти год разыскивают судебные приставы Иркутской области за неуплату штрафа.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейц передали задержанного сотрудникам полиции. В сумке подозреваемого нашли 2 баллончика с черной краской. Как выяснилось, аналогичные надписи он наносил и в других районах краевого центра, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Армавире задержали двоих вандалов, которые баллончиком нанесли на здание надпись.