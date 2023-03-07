В Армавире задержали двоих вандалов, которые баллончиком нанесли на здание надпись

Сотрудники Росгвардии нашли молодых людей, которые нанесли надпись на фасаде здания.

Во вневедомственную охрану ночью поступила информация о том, что на фасад дома на улице Маркова двое мужчин в черных куртках и медицинских масках баллончиком с аэрозольной краской нанесли надпись. После этого мужчины уехали с места на автомобиле «Лада Приора».

Сотрудники Росгвардии ехали по улице Каспарова и заметили похожий по описанию автомобиль. В машине находились 26 и 23-летние местные жители. Прибывшие на место сотрудники полиции под пассажирским сиденьем обнаружили рюкзак, в котором был баллончик с черной краской и трафарет для нанесения надписи.

Мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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