В Армавире задержали двоих вандалов, которые баллончиком нанесли на здание надпись
Сотрудники Росгвардии нашли молодых людей, которые нанесли надпись на фасаде здания.
Во вневедомственную охрану ночью поступила информация о том, что на фасад дома на улице Маркова двое мужчин в черных куртках и медицинских масках баллончиком с аэрозольной краской нанесли надпись. После этого мужчины уехали с места на автомобиле «Лада Приора».
Сотрудники Росгвардии ехали по улице Каспарова и заметили похожий по описанию автомобиль. В машине находились 26 и 23-летние местные жители. Прибывшие на место сотрудники полиции под пассажирским сиденьем обнаружили рюкзак, в котором был баллончик с черной краской и трафарет для нанесения надписи.
Мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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