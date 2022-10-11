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В Краснодаре задержали неадекватного мужчину, шедшего за детьми

Происшествия
11.10.2022 11:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-neadekvatnogo-muzhchinu-shedshego-za-detmi
В Краснодаре задержали неадекватного мужчину, шедшего за детьми
Фото t.me/krasnodach

Подозрительного мужчину заметили на территории СНТ «Краснодаргорстрой» в районе ипподрома.

В соцсетях сообщили, что мужчина шел за детьми, которые возвращались из школы. Испугавшиеся дети начали убегать и рассказали об этом родителям. Местные жители предположили, что этот подозрительный мужчина сбежал из психиатрической больницы.

«Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей был задержан мужчина, который вел себя неадекватно, и в последствии был передан бригаде специализированного медицинского учреждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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