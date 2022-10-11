В Краснодаре задержали неадекватного мужчину, шедшего за детьми
Происшествия
11.10.2022 11:34
Подозрительного мужчину заметили на территории СНТ «Краснодаргорстрой» в районе ипподрома.
В соцсетях сообщили, что мужчина шел за детьми, которые возвращались из школы. Испугавшиеся дети начали убегать и рассказали об этом родителям. Местные жители предположили, что этот подозрительный мужчина сбежал из психиатрической больницы.
«Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей был задержан мужчина, который вел себя неадекватно, и в последствии был передан бригаде специализированного медицинского учреждения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
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