Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент

Происшествия
07.10.2022 17:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-iz-psihonevrologicheskogo-internata-sbezhal-patsient
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о побеге пациента появилась 7 октября в социальных сетях. Согласно распространяемой ориентировке, 40-летний мужчина психически не здоров.

Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в станице Медведовской. В настоящий момент правоохранители организовали проверку, нацеленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району поступило сообщение о том, что из медицинского учреждения сбежал 40-летний мужчина, материал зарегистрирован, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: из психиатрической больницы Краснодара сбежали три пациента.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях