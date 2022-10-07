В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
Происшествия
07.10.2022 17:51
Информация о побеге пациента появилась 7 октября в социальных сетях. Согласно распространяемой ориентировке, 40-летний мужчина психически не здоров.
Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в станице Медведовской. В настоящий момент правоохранители организовали проверку, нацеленную на установление всех обстоятельств произошедшего.
«В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району поступило сообщение о том, что из медицинского учреждения сбежал 40-летний мужчина, материал зарегистрирован, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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