В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о побеге пациента появилась 7 октября в социальных сетях. Согласно распространяемой ориентировке, 40-летний мужчина психически не здоров.

Мужчина сбежал из психоневрологического интерната в станице Медведовской. В настоящий момент правоохранители организовали проверку, нацеленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Тимашевскому району поступило сообщение о том, что из медицинского учреждения сбежал 40-летний мужчина, материал зарегистрирован, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: из психиатрической больницы Краснодара сбежали три пациента.