В Краснодаре задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната

Видео канала «Кубань 24»

О задержании пациента, которого искали полторы недели, сообщили в прокуратуре.

Информация о побеге пациента появилась в социальных сетях 7 октября. Он находился в психоневрологическом интернате станицы Медведовской Тимашевского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 40-летний пациент сбежал из интерната 5 октября. Во время прогулки он накинул куртку на колючую проволоку и так смог перелезть через забор. Мужчина родом из Новосибирска. Он вел бродячий образ жизни, неоднократно попадал в психиатрические клиники, но постоянно оттуда сбегал.