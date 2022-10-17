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В Краснодаре задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната

Происшествия
17.10.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-muzhchinu-sbezhavshego-iz-psihonevrologicheskogo-internata
Видео канала «Кубань 24»

О задержании пациента, которого искали полторы недели, сообщили в прокуратуре.

Информация о побеге пациента появилась в социальных сетях 7 октября. Он находился в психоневрологическом интернате станицы Медведовской Тимашевского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 40-летний пациент сбежал из интерната 5 октября. Во время прогулки он накинул куртку на колючую проволоку и так смог перелезть через забор. Мужчина родом из Новосибирска. Он вел бродячий образ жизни, неоднократно попадал в психиатрические клиники, но постоянно оттуда сбегал.

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