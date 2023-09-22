В Краснодаре задержали мужчину, разыскиваемого за истязания над ребенком

Подозреваемый 33-летний житель Адыгеи находился в федеральном розыске с июля. На него завели уголовное дело за истязание.

По версии следствия, с мая по июль мужчина регулярно избивал 4-летнего ребенка своей сожительницы в ауле Новая Адыгея. Он бил мальчика по туловищу и голове деревянной палкой. После очередного избиения в июле пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу, а злоумышленник скрылся.

Полицейским удалось установить местонахождение разыскиваемого мужчины. Его задержали в Краснодаре и доставили в отдел СК в Адыгее. Подозреваемому предъявили обвинение в истязании ребенка и заключили под стражу по решению суда, сообщает пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгее.

Читайте также: мужчина получил 4 года колонии за истязание 6-летней падчерицы в Краснодарском крае. Маленькая девочка регулярно подвергалась избиению со стороны сожителя своей матери в одной из квартир Кропоткина.