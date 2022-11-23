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В Краснодаре задержали мужчину при попытке продать раритетный штык-нож к винтовке Маузера

Происшествия
23.11.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-muzhchinu-pri-popytke-prodat-raritetnyj-shtyk-nozhom-k-vintovke-mauzera
В Краснодаре задержали мужчину при попытке продать раритетный штык-нож к винтовке Маузера
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники УМВД России по Краснодару получили оперативную информацию о том, что 44-летний местный житель может быть причастен к сбыту оружия.

При проверке информация подтвердилась. Злоумышленника задержали на улице в тот момент, когда он продавал раритетный нож, который купил в интернете и отреставрировал. Экспертиза установила, что это — штык-нож к винтовке системы Маузера.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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