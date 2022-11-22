Сотрудники ФСБ задержали 68 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 30 регионах РФ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 22 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в Краснодарском крае и еще в 30 регионах России прекращена деятельность 30 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Во всех регионах прошли спецоперации, во время которых задержали 68 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Из незаконного оборота изъяли 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручную гранату, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатки, 15 тыс. 250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также 7 единиц холодного оружия.

Среди изъятого также числятся противотанковое ружье ПТРД, 3 пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, подрывная машинка КПМ-1А, сообщает ТАСС.

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