Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали 68 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 30 регионах РФ

Происшествия
22.11.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotrudniki-fsb-zaderzhali-68-podpolnyh-oruzhejnikov-v-krasnodarskom-krae-i-eshhe-v-30-regionah-rf
Сотрудники ФСБ задержали 68 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще в 30 регионах РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 22 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в Краснодарском крае и еще в 30 регионах России прекращена деятельность 30 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Во всех регионах прошли спецоперации, во время которых задержали 68 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Из незаконного оборота изъяли 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручную гранату, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатки, 15 тыс. 250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также 7 единиц холодного оружия.

Среди изъятого также числятся противотанковое ружье ПТРД, 3 пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, подрывная машинка КПМ-1А, сообщает ТАСС.

Читайте также: в сентябре ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
  6. В Армавире иномарка наехала на коляску с 8-месячным ребенком
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях