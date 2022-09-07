ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ

ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ

Об этом 7 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, во время совместной с МВД и Росгвардией спецоперации, которая прошла в июле и в августе в 40 регионах, в том числе и в Краснодарском крае, обнаружили 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержали 90 злоумышленников, которые занимались восстановлением оружия в подпольных мастерских и его продажей.

Изъяли 349 единиц огнестрельного оружия, 28 гранатометов, 3 огнемета, пусковую установку с противотанковыми ракетами, более 41 кг пороха и тротила, более 46,8 тыс. патронов и различные детали оружия. По месту жительства нелегальных оружейников провели обыски. Расследование продолжается, сообщает ТАСС.

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