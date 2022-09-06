ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России

ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России

Об этом 6 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СКР провели масштабную операцию по выявлению участников запрещенного в РФ движения «Колумбайн». Розыски и оперативные действия провели в 46 регионах. Выявили 187 россиян — участников интернет-сообществ для сторонников идеологии массовых убийств, которые вели модераторы террористического движения «Колумбайн» и радикальной украинской группировки МКУ.

В ходе спецоперации у 30 злоумышленников нашли и изъяли оружие, телефоны с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований. Также обнаружили фотографии и видеозаписи с акциями прямого действия, инструкции по проведению таких акций с применением самодельных взрывных устройств на объектах госвласти, образования и транспорта.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае ФСБ задержала 16-летнего подростка за участие в экстремистском сообществе.