Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России

Происшествия
06.09.2022 11:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-vyyavila-187-uchastnikov-kolumbajna-v-krasnodarskom-krae-i-eshhe-v-45-regionah-rossii
ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России

Об этом 6 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СКР провели масштабную операцию по выявлению участников запрещенного в РФ движения «Колумбайн». Розыски и оперативные действия провели в 46 регионах. Выявили 187 россиян — участников интернет-сообществ для сторонников идеологии массовых убийств, которые вели модераторы террористического движения «Колумбайн» и радикальной украинской группировки МКУ.

В ходе спецоперации у 30 злоумышленников нашли и изъяли оружие, телефоны с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований. Также обнаружили фотографии и видеозаписи с акциями прямого действия, инструкции по проведению таких акций с применением самодельных взрывных устройств на объектах госвласти, образования и транспорта.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае ФСБ задержала 16-летнего подростка за участие в экстремистском сообществе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях