ФСБ выявила 187 участников «Колумбайна» в Краснодарском крае и еще в 45 регионах России
Об этом 6 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СКР провели масштабную операцию по выявлению участников запрещенного в РФ движения «Колумбайн». Розыски и оперативные действия провели в 46 регионах. Выявили 187 россиян — участников интернет-сообществ для сторонников идеологии массовых убийств, которые вели модераторы террористического движения «Колумбайн» и радикальной украинской группировки МКУ.
В ходе спецоперации у 30 злоумышленников нашли и изъяли оружие, телефоны с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований. Также обнаружили фотографии и видеозаписи с акциями прямого действия, инструкции по проведению таких акций с применением самодельных взрывных устройств на объектах госвласти, образования и транспорта.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает ТАСС.
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