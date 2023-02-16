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В Краснодаре задержали мужчину, который сломал нос врачу скорой помощи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-slomal-nos-vrachu-skoroj-pomoshhi
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 15 февраля на улице Героя Владислава Посадского.

Пьяный мужчина ударил врача скорой помощи по лицу, когда тот пытался привести его в чувства. Выяснили, что 23-летнего местного жителя уже привлекали к уголовной ответственности за угон машины, кражу и грабежи.

«В настоящее время по факту избиения медицинского работника правоохранители организовали проверку. После установления степени причиненного медицинскому работнику вреда здоровью действиям правонарушителя будет дана правовая оценка», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На нападавшего составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в скорую помощь позвонил прохожий и рассказал, что около салона красоты лежит мужчина без сознания. Бригада «скорой» незамедлительно приехала на помощь. Когда медики начали приводить мужчину в чувство, тот, придя в сознание, ударил доктора по лицу и сломал ему нос. Медики скрутили нападавшего и вызвали полицию.

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