В Краснодаре задержали мужчину, который сломал нос врачу скорой помощи
Инцидент произошел днем 15 февраля на улице Героя Владислава Посадского.
Пьяный мужчина ударил врача скорой помощи по лицу, когда тот пытался привести его в чувства. Выяснили, что 23-летнего местного жителя уже привлекали к уголовной ответственности за угон машины, кражу и грабежи.
«В настоящее время по факту избиения медицинского работника правоохранители организовали проверку. После установления степени причиненного медицинскому работнику вреда здоровью действиям правонарушителя будет дана правовая оценка», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
На нападавшего составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в скорую помощь позвонил прохожий и рассказал, что около салона красоты лежит мужчина без сознания. Бригада «скорой» незамедлительно приехала на помощь. Когда медики начали приводить мужчину в чувство, тот, придя в сознание, ударил доктора по лицу и сломал ему нос. Медики скрутили нападавшего и вызвали полицию.
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