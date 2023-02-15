В Краснодаре неадекватный мужчина сломал нос врачу скорой помощи, приехавшей к нему на вызов

Инцидент произошел днем 15 февраля на улице Героя Владислава Посадского в Краснодаре.

По данным медиков, в 14:43 на пульт службы 103 позвонил прохожий и рассказал о том, что около салона красоты лежит молодой мужчина без сознания. Бригада «скорой» незамедлительно приехала на помощь.

Когда медики начали приводить мужчину в чувство, тот, придя в сознание, ударил доктора по лицу и сломал ему нос.

Медики скрутили нападавшего и вызвали полицию, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи» в Telegram.

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