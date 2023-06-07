В Краснодаре задержали мужчину, избившего школьника в лифте

Преступление произошло еще 22 мая в лифте многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской, 69.

Мужчину, напавшего на подростка объявили в розыск. Вечером 7 июня стало известно о его задержании. Следователи доставили 31-летнего приезжего в отдел по Прикубанскому округу и предъявили обвинение по уголовному делу о хулиганстве с применением насилия. За это преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас с обвиняемым работают правоохранители, устанавливая мотивы совершенного им преступления. Следователь обратится в суд, чтобы заключить его под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Находившегося в розыске за нападение на школьника 31-летнего приезжего из Дагестана задержали сотрудники уголовного розыска УМВД по Краснодару. Он скрывался в съемной квартире на улице Героя Сарабеева в микрорайоне Панорама. Там мужчина жил вместе со своей девушкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мама подростка рассказала в соцсетях, что в тот день ее 15-летний сын утром отправился в школу. Он зашел в лифт, в котором уже ехали люди. Находившийся там мужчина начал задавать школьнику разные вопросы, а когда лифт спустился на первый этаж, набросился на него и начал бить. Он сорвал с подростка одежду, отобрал сумку и вытащил из нее все содержимое.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время конфликта в лифте в Краснодаре мужчина сломал подростку два зуба, разбил губы и нос, сломал телефон. В этот момент в лифте находились еще двое людей, которые решили не вмешиваться в ситуацию.