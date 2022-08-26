В Краснодаре задержали мошенника, укравшего у 75-летней пенсионерки 400 тыс. рублей
Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника.
Неизвестный позвонил 75-летней пенсионерке и сказал, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Он убедил пожилую женщину передать ему через курьера 400 тыс. рублей, чтобы увести ее родственницу от ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Пенсионерка поверила мужчине и передала указанную сумму через курьера.
Полицейские отследили маршрут «курьера» и задержали его на съемной квартире по улице Героев Разведчиков. Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за продажу наркотиков 26-летний местный житель.
Выяснилось, что парень действовал по указанию сообщника. Из этих денег он 40 тыс. рублей он оставил себе, а 360 тыс. рублей перевел ему на банковский счет.
Возбудили уголовное дело. Задержанного парня подозревают в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
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