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В Краснодаре задержали мошенника, укравшего у 75-летней пенсионерки 400 тыс. рублей

Происшествия
26.08.2022 13:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-moshennika-ukravshego-u-75-letnej-pensionerki-400-tys-rublej
В Краснодаре задержали мошенника, укравшего у 75-летней пенсионерки 400 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что стала жертвой телефонного мошенника.

Неизвестный позвонил 75-летней пенсионерке и сказал, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадали люди. Он убедил пожилую женщину передать ему через курьера 400 тыс. рублей, чтобы увести ее родственницу от ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Пенсионерка поверила мужчине и передала указанную сумму через курьера.

Полицейские отследили маршрут «курьера» и задержали его на съемной квартире по улице Героев Разведчиков. Злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за продажу наркотиков 26-летний местный житель.

Выяснилось, что парень действовал по указанию сообщника. Из этих денег он 40 тыс. рублей он оставил себе, а 360 тыс. рублей перевел ему на банковский счет.

Возбудили уголовное дело. Задержанного парня подозревают в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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