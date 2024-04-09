В Краснодаре задержали мошенника, который почти 17 лет скрывался от правосудия

Мужчина совершил преступления на Кубани еще в 2007 году. Используя свое служебное положение он завладел чужим имуществом в особо крупном размере.

Долгое время преступник скрывался за пределами Краснодарского края. Он заметно изменил свою внешность и регулярно менял место жительства.

Спустя почти 17 лет он решил вернуться в Краснодар, где его и задержали сотрудники розыска УФСИН в результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный объяснил правоохранителям, что последние 16 лет он переезжал из региона в регион. На жизнь он зарабатывал, оказывая услуги по ремонту помещений. Ночевал в хостелах и избегал общественные места.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ожидая приговора. За мошенничество ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю.

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