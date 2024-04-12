В Краснодаре задержали двоих мусорщиков-нелегалов

Сотрудники Госавтоинспекции, отдела исполнения административного законодательства и участковые полиции установили автомобили, на которых незаконно вывозили строительный мусор.

В отношении 31-летнего собственника машин составили два административных протокола за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и один протокол за загрязнение окружающей среды. Нарушителю грозит штраф в размере до 85 тыс. рублей. Машины изъяли и поместили на спецстоянку до решения суда.

В отношении водителей составили два административных протокола за отсутствие автостраховки и один протокол за управление автомобилем без техосмотра. Мужчин оштрафовали на 3,6 тыс. рублей.

У одного из водителей нашли также неоплаченный штраф за непропуск пешехода, его задержали. В его отношении составили административный протокол, предусматривающей штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или арест на 15 суток, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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