У «черного» мусорщика в Краснодаре конфисковали «Газель» за 1,5 млн рублей

Ранее из этого автомобиля незаконно выбросили строительный мусор в полях около поселка Индустриального.

На владельца грузовой машины составили административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. Дело 8 апреля рассмотрел мировой судья Прикубанского округа.

Владельца «Газели», с которой незаконно выбрасывали строительный мусор на северо-востоке города признали виновным. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. рублей. Автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей конфисковали.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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