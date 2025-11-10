В Краснодаре задержали девушку, сорвавшую гирлянду из российских флагов

За мелкое хищение 21-летней приезжей из Туапсе грозит до 15 суток административного ареста.

По данным следствия, девушка сняла праздничную гирлянду из флажков с магазина на улице Ратной Славы, чтобы повесить ее у себя дома. Нарушительница пояснила, что к этому поступку ее подтолкнуло состояние алкогольного опьянения. Ущерб, нанесенный торговой точке, составил 300 рублей.

В отношении девушки составили административный протокол за мелкое хищение. Максимальное наказание по немы — административный арест на срок до 15 суток.

Нарушительницу доставили в суд для определения меры наказания, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент на улице Ратной Славы произошел ранним утром 8 ноября. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как девушка сорвала гирлянду из российских флагов со здания. Автор публикации сообщал, что после девушка выбросила флаги в мусорку.

Подпишись, здесь всегда интересно.