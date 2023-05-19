В Краснодаре задержали 19-летнего парня, готовившего диверсию на железной дороге

Подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на железной дороге задержали сотрудники отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

В полицию поступило сообщение о повреждении релейного шкафа, который переключает светофор и регулирует стрелки железнодорожных путей. Прибыв на место, полицейские установили, что шкаф пытались поджечь. Они нашли спички, обгоревшую бумагу и следы жидкости. Оборудование внутри релейного шкафа не было повреждено и на движение поездов произошедшее не повлияло.

Полицейским совместно с сотрудниками краевого УФСБ удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Краснодара. На молодого человека завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Он находится под стражей.

В ближайшее время материалы уголовного дела передадут следователям УФСБ России по Краснодарскому краю для рассмотрения вопроса о переквалификации по статье «Диверсия». Эта статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», диверсию молодой человек готовил вместе с двумя друзьями. Они также задержаны. Установлено, что диверсию на железной дороге они готовили по заданию украинских спецслужб. За поджог релейного шкафа молодым людям пообещали 10 тыс. рублей.