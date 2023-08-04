В Краснодаре за взяточничество осудили экс-начальника ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО и его сообщников

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе бывшему начальнику ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО и его сообщникам, которых обвиняли в мошенничестве и взяточничестве, вынесли приговор.

По данным суда, к одному из злоумышленников обратилась его знакомая, которая рассказала о том, что в отношении возглавляемой ей компании сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят оперативно-розыскные мероприятия. Чтобы помочь знакомой, тот обратился к председателю общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ЮФО, имевшему связи в правоохранительной среде. Тот обратился за помощью к начальнику ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО, который предложил передать ему 7 млн рублей для дальнейшей их передачи в качестве взятки сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Женщина согласилась и передала деньги. В результате председатель общественного совета при УТ МВД России по ЮФО передал 5 млн рублей начальнику ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО, еще 2 млн рублей он должен был передать после прекращения проверки.

Преступление не довели до конца, так как начальник ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО не собирался передавать деньги полицейским для прекращения проверки, а распорядился ими по своему усмотрению.

Советский районный суд Краснодара назначил посредникам штрафы в размере 2,9 млн и 2,8 млн рублей. Экс-начальнику ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО назначили 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей с испытательным сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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